Kanye West’ın Polonya ve İsviçre konseri de iptal!

Giriş Tarihi: 21.04.2026

Kanye West'in geçmişteki antisemitik açıklamaları nedeniyle İngiltere'de konserinin yasaklanmasının ardından Polonya ve İsviçre'de planlanan konserleri de iptal edildi. West, 19 Haziran'da Silezya Stadyumu'nda, 15 yıl aradan sonra Polonya'daki ilk konserini vermeye hazırlanıyordu. Ancak mekân yönetimi, etkinliğin "resmi ve hukuki nedenlerle" gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Kararın, Polonya Kültür Bakanı Marta Cienkowska; West'in, "Holokost'un tarihiyle derin şekilde yaralanmış" bir ülkede sahne almasının uygun olmadığını savundu. West'in haziran ayında FC Basel'in iç saha stadyumu St. Jakob-Park'ta vereceği konser de iptal edildi. Kulüp, "Kapsamlı inceleme sonucunda değerlerimizle uyumlu olmadığı için söz konusu sanatçıya platform sunmama kararı aldık" açıklamasında bulundu.

