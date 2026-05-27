Kapanışı Sagopa Kajmer yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki duraklarından biri olan Eskişehir, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden atölyelere uzanan yüzlerce etkinlikle sanatın ve kültürün buluşma noktası oldu. Festival süresince kentin farklı noktalarında yaşanan yoğun ilgi ve kültürel hareketlilik, kapanış gününde sahne alan Sagopa Kajmer konseriyle zirveye ulaştı.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin final konserinde sahne alan Sagopa Kajmer, güçlü sahne performansı ve sevilen eserleriyle festival coşkusunu taçlandırdı. Alanı dolduran binlerce müziksever, konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser repertuvarında "Avutsun Bahaneler", "Geceler" ve "Vesselam" gibi eserlerine yer veren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve duygusal yoğunluğu ile Eskişehir'de unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.