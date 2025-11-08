Karahan, ünlü sopranolarla konser verdi

LİMAK Filarmoni Orkestrası, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserlerde İstanbul ve Ankara'da unutulmaz performanslara imza attı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ve Karadağlı soprano Tamara Radjenovic ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası'nı 7 bine yakın sanatsever izledi. Büyük ilgi gören konserlerin tüm geliri ise Limak Vakfı'nın fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları programından faydalanan mühendis kızların eğitimine aktarılacak.