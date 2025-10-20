‘Kardeşler arasında sorun yok ama akrabalara kırgınım’

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz akşam Bebek'te mekân açtı. Gazeteciler açılışta Tayfur'a, babasının ölümünün ardından yaşanan miras kavgasını hatırlatarak "Kırgınlıklar devam ediyor mu?" diye sordu. Eşi Muhammet Aydın araya girerek "Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz, kızıdır cahillik yapar, ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır, sükut ettik, aile meselesi bitti" diye cevap verdi.

'AİLEMİN GELECEĞİNİ KORUMALIYIM'

Sözü alan Tuğçe Tayfur ise şunları söyledi: "Baba sülalesinden bahsediyorsanız, kırgınlık tabii ki de devam ediyor. Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım. Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz."

İSYAN ETMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından vasiyeti açıklanmıştı. Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur isyan etmiş, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.

'EN YAKIN ZAMANDA BABAMIN MÜZESİNE GİDECEĞİM'

Mekanının açılışında konuşan Tuğçe Tayfur, babasının Adana'da yeni açılan müzesini henüz ziyaret etmediğini belirterek şunları söyledi: "Sarıçam Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, beni ve annemi de çok kez aradılar. En kısa zamanda gideceğim, çok güzel yapmışlar. Orada babamın bir stüdyosu var, amcamın oğlu Cumali ağabey onu götürmüştü. Ben de orada vokal yapmıştım, benim için duygusal anlardı."