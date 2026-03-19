‘Kardeşler Araştırma’ buluşturdu

Özel dedektiflik yapan iki kardeşin sıradışı ve komik hikâyesini anlatan 'Kardeşler Araştırma' filminin galası önceki akşam Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'u başrollerde buluşturan, aksiyon ile mizahı harmanlayan komedi filminin galası; sinema, sanat, iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi.

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Eray Kaman, Cansu Diktaş, Toprak Sağlam, Cihan Durmaz ve Demir Karahan gibi isimler de rol alıyor.