Kardeşlerim’de Ahmet’in Ömer için yaptıkları Sarp’ı çıldırtıyor!

Leyla'nın ölümüyle perişan olan Tolga'nın yeniden hayata dönmesi için Oğulcan ve Doruk bir çare arar.

"Ne resimler sakladık köz oldu, ne hayaller kurduk toz oldu…"

Ahmet'in Eren kardeşler için yaptığı iyilikler, Ömer ve Asiye'yi şaşkına çevirir. Orhan'ı elinden aldığını düşünen Gönül, Şengül'e karşı iyice kinlenirken, Sarp'la dertleşmeye devam eden Süsen'in Ömer'le arasındaki bağ, artık tamamen kopma noktasına gelir.

Ayla ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in Ömer için yaptığı son hamle, Sarp için bardağı taşıran son damla olur.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!