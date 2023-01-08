Kardeşlerim’de Leyla öldü, Tolga yıkıldı, herkes şokta!

74. Bölümde neler yaşandı?

SÜSEN İSE GERÇEĞİ TEK BİLEN SARP'A SIĞINDI

Ömer'e gerçeği söylemek için Süsen ile tartışırken merdivenlerden düşen Leyla hastanede yoğun bakıma alındı. Herkes Leyla için gözyaşı dökerken en çok mucizeye Tolga'nın ihtiyacı vardır. Vicdan azabı yaşayan Süsen, aradığı desteği Sarp da bulurken Ömer bu duruma anlam veremez.