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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:50 Son Güncelleme: 23.12.2022 12:04

Kardeşlerim'de Süsen’in sırrı ortaya çıkacak mı?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Süsen’in sırrı ortaya çıkacak mı?

73.Bölüm Özeti:

"Güvenmek bir ayna gibidir, bir kez kırıldı mı hep çizik gösterir…"

Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır.

Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer.

Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır.

Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Kardeşlerim 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen o trafik kazasını görmedin mi yani?" | Video

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Kardeşlerim'de Süsen’in sırrı ortaya çıkacak mı?
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