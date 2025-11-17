Karı-koca sokakta birbirine girdi!

Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, önceki gece sokak ortasında tartışma yaşadı. Bir mekândan çıktıktan sonra evlerine doğru ilerleyen ikili, sebebi bilinmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı. Sokak ortasında birbirlerine bağıran ikili, bir ara kaldırıma oturarak tartışmaya orada devam etti.Konunun iyice hararetlenmesi üzerine sinirlenen Berkay Tulumbacı, eşine parmağını sallayarak hakaretlerde bulundu. Gergin ise "Artık senden bıktım, bıktım" diyerek ona bağırdı.Bir süre sonra sakinleşen ikili, el ele evlerine doğru yürümeye başladı. Tulumbacı, "Arkadaşlar karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir, burada da size denk gelmiş. Biz arada böyle şeyler yapıyoruz maalesef, şu an sorun yok. Basit bir aile içi tartışma yaşadık, iyiyiz. Şimdi size çektiğiniz resimleri silin diyeceğim ama bu olmayacak. Madem çektiniz, yapacak bir şey yok" diyerek oradan ayrıldı.