Karnaval havasında gala

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim' filminin galası renkli görüntülere sahne oldu. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gala karnaval havasında gerçekleşti. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilen gecede, orkestranın çaldığı neşeli müziklerle minik misafirler doyasıya eğlendi. Filmin yapımcıları Emre Karayel ve Gizem Karayel çifti, galada oğulları Can ve aileye yeni katılan 5 aylık bebekleri İlke ile davetlileri karşıladı. Geceye ünlü isimler de çocuklarıyla katıldı. Film, gizemli olayların izini süren Dedektif Reptır ve ekibinin yaşadıkları eğlenceli macerayı konu alıyor.