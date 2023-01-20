Kavalye davası’nı açan Aygül Aydın konuştu: Evlilik yıl dönümümde itibar suikastına uğradım

Doktor ve yazar Ender Saraç'ın birlikte kitap yazdığı ünlü astrolog Aygül Aydın Gültürk ile Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç mahkemelik olmuş, olayı ve iki tarafın ifadelerini GÜNAYDIN duyurmuştu. Olayın taraflarından şikayetçi Aydın, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu Saraç çiftinin arasında aile içi bir konudur.Ben sadece dört yıldır birlikte çalıştığım ve kitap yazdığım Ender Saraç ile kitabımızın tanıtımı için ödül törenine katıldım. 15 yıllık bir evliliği olan bir çocuk annesi birisiyim. Normal bir aile hayatım var. Sonuç itibariyle kendi kadınlık gururu varsa; başka bir kadının itibarına suikast yaparak bunu kazanamaz. Bana tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı, dedikodular çıktı ve bana ithamlarda bulunuldu.Onlarca kişi benim hakkımda olumsuz yorumlar ve paylaşımlar yaptı. Tüm haber sitelerinde hâlâ 'Büyük aşk skandalı' başlığı ile haberler dolanıyor. Bunun bana yarattığı zarar tartışılmaz. Çocuğum ve ailem bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Çocuğum psikolojik destek görüyor. Olayın neticesinde mağdur oldum. Kitabımın imza günleri, söyleşileri ve tüm işleri iptal oldu. O gün evlilik dönümümüzdü. Çok olumsuz bir gün geçirdik. Eşim ve ben, Benan Saraç'a maddi ve manevi tazminat davası açtık. Davanın tarafı olarak sonuna kadar hakkımı savunacağım."Saraç'ın tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade ederek şikayetçi olan Aydın, şöyle konuştu: "Benan Saraç kitabımızla ilgili röportajlar verirken eşi Ender Saraç'a "Neden bana haber vermeden buraya katıldın?" diye sordu. Sonra beni göstererek 'Eşime neden kavalyelik yapıyorsun, sana mı kaldı?' diye bağırmaya başladı.O esnada Saraç'ın fotoğraflarımı çektiğini fark ettim. Daha sonra yaptığı çirkin paylaşımlar haber sitelerinde de yer alınca eşimle aramda sorunlara neden oldu. 11 yaşında çocuğum var ve olumsuz etkilenmemesi için okula göndermedim. Hakkımda aslı olmayan paylaşımlar yapan Benan Saraç'tan şikayetçiyim."