Haberler Günaydın Haberleri Kayıp oyuncu ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 25.05.2026

Kayıp oyuncu ölü bulundu!

Kayıp oyuncu ölü bulundu!
  • ABONE OL
Son olarak 'Virgin River' dizisiyle ekranlara konuk olan ünlü oyuncu Stewart McLean, bir haftadır kayıp olarak aranırken polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Kanadalı oyucunun cansız bedenine ulaşan Kraliyet Kanada Atlı Polisi, McLean'in en son 15 Mayıs'ta Lions Bay'deki evinde görüldüğünü söyledi. Polis tarafından cinayet soruşturması başlatıldı. Stewart McLean'in menajerlik ajansı da ünlü oyuncunun öldüğünü doğrularken "Stew McLean'e veda etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Stew ile 10 yıldan fazla bir süre çalışma şansına sahip olduk. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti, o her zaman özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" ifadelerine yer verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#KANADA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp oyuncu ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA