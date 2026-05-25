Kayıp oyuncu ölü bulundu!

Son olarak 'Virgin River' dizisiyle ekranlara konuk olan ünlü oyuncu Stewart McLean, bir haftadır kayıp olarak aranırken polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Kanadalı oyucunun cansız bedenine ulaşan Kraliyet Kanada
Atlı Polisi, McLean'in en son 15 Mayıs'ta Lions Bay'deki evinde görüldüğünü söyledi. Polis tarafından cinayet soruşturması başlatıldı. Stewart McLean'in menajerlik ajansı da ünlü oyuncunun öldüğünü doğrularken "Stew McLean'e veda etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Stew ile 10 yıldan fazla bir süre çalışma şansına sahip olduk. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti, o her zaman özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" ifadelerine yer verildi.