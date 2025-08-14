‘Kaynanam saçlarımı yoldu tekmeyle beni dövdü’

Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Deniz, ailesiyle yaşadıklarını "40 yılımın hatrına 40 paylaşım yapacağım" diyerek anlatmıştı. Bu sefer de şarkıcının eşi Samar Dadgar konuşmaya karar verdi. Dadgar ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı. Samar Dadgar yerde yatarken Kadriye Deniz'in karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi. Kadriye Deniz'in kendisini tekmelerken ayağında olan pembe çorapları ve terliklerini asla unutmayacağını dile getirdi. Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı. Dadgar şunları söyledi: "Özcan ailesine karşı başta beni uyarmış 'Mesafeni koru, bunlar böyle" demişti. Bir gün Yurda Hanım'a 'Günaydın' dedim. Kendisi bana kendine yakışan bir üslup ile 'Günaydın o... seni, defol git buradan' diye karşılık verdi.""Şoka uğradım daha önce kimse bana böyle kötü sözler söylememişti. Benimle böyle konuşamazsınız deyip odaya gittim. O sırada Özcan banyoya giriyordu, ona durumu anlattım. 'Hazırlan çıkacağız, gideceğiz buradan' dedi. Sonra telefonumu aşağıda unuttuğumu hatırladım, indim telefonu aldım tam merdivenden çıkıyordum, Yurda bana deli gibi bağırdı. 'Bana küfür edemezsin' dedi, o an bir komplonun içinde olduğumu anladım. Tam yukarı çıkacakken eşimin annesi merdivende önümü kesmeye çalıştı. Beni merdivenden aşağı atacaktı. Elinden zor kurtuldum, odaya girdim sonra kapıyı tekmeleyerek açtı ve kapı kafama geldi, yere düştüm her yer kan oldu, kulaklarım çınlamaya başladı. Ben yerde yatarken karnımı tekmeleye başladı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Saçlarımdan tutup beni yatağa fırlattı. O esnada Özcan banyodan çıktı ve benim kafamdan kanlar akıyordu, annesinin elinde saçlarım vardı, kirpiklerimden bile kan süzülüyordu ama Ercan Deniz 'Haberlere düşerseniz" dediği için hasneye bile gidemedim."Samar Dadgar'ın bu açıklamasının ardından eltisi (Özcan Deniz'in kız kardeşi) Yurda Gürler, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Samar Dadgar isimli şahıs annem ve benim hakkımda asılsız ve gerçek dışı açıklamalar yapıyor. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı kendisinden şikayetçi oldum."