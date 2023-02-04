Kedisini kurtaramadı

'En Güzel Parçam' adlı tek kişilik oyunuyla adından söz ettiren tiyatro oyuncusu Zeynep Özyağcılar, geçtiğimiz haziran ayında Misty adını verdiği kedisini zehirlenme sonucu kaybetmenin acısını yaşamıştı. Özyağcılar, diğer kedisi Aliş'le teselli buluyordu. Ancak gece vakti krize giren kedisi Aliş için açık veteriner aradı. Saatlerce veteriner bulamayan Özyağcılar, isyanını sosyal medya hesabından dile getirdi."Beşiktaş, Levent ve Şişli civarında 24 saat açık yazan hiçbir veteriner cevap vermedi. 8 veteriner aradım, acil levhası olan yerler kapalı. Cevap veren iki yer de acil müdahale yapacak kimse yoktu. Yollarda can çekişen kedimle birlikte zor uğraşlardan sonra bir veteriner bulup müdahale edebildik" diyen Özyağcılar kedisini dün kaybetti.