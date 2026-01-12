Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisini ve rolünü anlattı: Merak duygusu yüksek bir aile dramı

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı 'A.B.İ.' dizisinde 'Doğan' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı. İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği 'Doğan'la ilgili şunları söyledi: "Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam.

Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor." İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi..." sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı. Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, "Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı" ifadeleriyle A.B.İ.'nin dünyasını özetledi. 'A.B.İ.'nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa rol alıyor.