Kendi şansına güvendi kazandı!

Esra Erol'un sunduğu 'Var mısın Yok musun'un 12.bölüm yarışmacısı Ağrılı Pınar Kayabaşı oldu. 39 yaşındaki Pınar, kazanacağı parayla hayalindeki arabayı almayı hedefledi. 13 numaralı kutuyla yarışan Pınar, daha ilk turdan itibaren hızlı kararlarıyla dikkat çekti. Peş peşe yaptığı nokta atışlarıyla büyük bir kayıp yaşamayan Pınar, eşiyle tanışma ve evlenme hikâyesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

2. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşayan Pınar, moralini bozmadan oyununa devam etti. 5. turda gelen 650 bin TL'lik banka teklifini reddeden Pınar, risk almayı tercih etti. 6. turda ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen umudunu kaybetmeyen Pınar, gelen 610 bin TL'lik teklifi de reddederek bir tur daha devam etme kararı aldı. Son turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Pınar, gelen 175 bin TL'lik son banka teklifine de "Yokum" dedi ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500 bin TL çıkan Pınar, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.