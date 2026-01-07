Kendini darp edip ‘annem yaptı’ dedi

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü gizemini korumaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, sistematik olarak annesiyle tartıştığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiğini ortaya çıkmıştı. GÜNAYDIN yeni yazışmalara ulaştı.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

Ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, darp edilmiş halde çektiği videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a gönderdi. "Ağzım yüzüm kan içinde Kervan" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" diyerek cevap verdiği görüldü. Mesajların devamında "Gebersinler" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Ablan, Melek'e demiş 'Kendi kendine yapmış', ne kadar ayıp ya, çok kötü geçer ama merak etme" mesajını attı. Bunun üzerine Tuğyan kendisini darp ettiğini, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" diyerek itiraf etti.