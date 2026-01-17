‘Keşke Seda Sayan’ı ben oynasam’

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le uzun süredir birlikte olan İlayda Alişan, önceki akşam Bebek'te bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. Keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlenen Alişan, "Her şey çok güzel gidiyor. Uzun zamandır arkadaşlarımla böyle bir plan yapamamıştık, bugün tamamen kız kıza bir akşam olsun istedik" diyerek gecenin tadını çıkardığını dile getirdi.

'BU SORUYU SORMAYIN'

Oğulcan Engin ile birlikte olan oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında samimi bir tavır sergiledi ve evlilik sorularına gülerek, "Bilmiyorum. artık sormayın... Belli değil, çok erken" diyerek güldü. Seda Sayan'ın "Gelinim benim hayatımı oynasın" sözleri hatırlatıldığında ise tebessüm eden Alişan, "Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam" diye konuştu. öportaj sırasında çiçekçi çocukların başından aşağı gül atmasıyla şok yaşayan oyuncu, çiçekçilerin ''İlayda ablamın, Hollywood yıldızı olması lazım'' sözleriyle kahkaha attı.