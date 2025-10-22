Ketenpere’nin bilim insanı

2017'de sinemaları kahkahaya boğan Ketenpere'nin devam filmi Ketenpere Dalavere kadrosunda Uğur Aslan da rol alıyor. Oyuncu filmde uzaylıların varlığına inanan zengin bilim insanı 'Feza' karakterine hayat verdi. Kalender karakteriyle Şafak Sezer'in başrol oynadığı filmin çekimleri İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı. Serinin devamında Kalender'in hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup Feza'nın altınlarını almaktır.