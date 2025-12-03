Ketenpere’nin uzaylısı

2017'de sinema salonlarını kahkahaya boğan 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere'nin kadrosunda Ulaş İnan Torun da yer aldı. Filmde bir oyuncuyu canlandıran Torun, senaryo gereği uzaylı oldu. Oyuncu, film için yapay zeka teknikleriyle uzaylıya dönüştü. 'Kalender' karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Ketenpere Dalavere'de Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan da oynuyor. Serinin devamında 'Kalender', en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup uzaylılara kafayı takmış iş adamı Feza'nın altınlarını almaktır.