Haberler Günaydın Haberleri Kılıbık Kamil’in oğlunu canlandırmıştı! Kılıbık’ın Erol’u Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:46 Son Güncelleme: 17.12.2024 11:59

Kılıbık Kamil’in oğlunu canlandırmıştı! Kılıbık’ın Erol’u Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı!

Türkiye’yi güldüren adam Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden biri olan ‘Kılıbık’, tekrarlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil karakterinin oğlu Erol'un Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Kılıbık Erol’un bakın hangi güzel oyuncunun kardeşi…

Kılıbık Kamil’in oğlunu canlandırmıştı! Kılıbık’ın Erol’u Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev sahibi Müslüm Efendi, Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz.

Karakola ne zaman işi düşse, haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz.

Polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabela olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir.

Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde oğlu Erol'u canlandıran genç oyuncunun gerçekte güzel yıldızın kardeşi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.

Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

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Kılıbık Kamil’in oğlunu canlandırmıştı! Kılıbık’ın Erol’u Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı!
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