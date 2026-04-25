Kılla Hakan’ın hayatı film oluyor

Türk rap müziğine yön veren rapçi Killa Hakan'ın hayatı film oluyor. Kendi hayat hikayesinin anlatılacağı filmin basın toplantısı için İstanbul'a gelen Killa Hakan, filmin yapımcısı Emre Oskay ile Atlas Sineması'nda buluşup sözleşmeye imza attı. İmza sonrası düzenlenen basın toplantısında Oskay ile soruları yanıtlayan rapçi, sonrasında hayranları ile fotoğraf çektirdi. Oskay; Killa Hakan'ın filmde kendisini canlandıracağını, gençliğini oynayacak ismin ise ünlü bir oyuncu olduğunu fakat şu an açıklayamayacağını belirtti.