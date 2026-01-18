Kırmızı halı lüks markaların gövde gösterisi alanı

TEYANA TAYLOR

Son dönemde yeniden yükselişte olan markaların başında Schiaparelli geliyor. Modern sanattan ilham alan koleksiyonlarıyla yeniden modayı ve sanatı bir araya getiren lüks markası ödül törenini daha genç kitleyi kendisine çekmek için kullandı. Teyana Taylor, Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli elbisesiyle modern feminenliğin daha teatral ama kontrollü bir yorumunu sundu. Elbise, Rita Hayworth referanslarını çağrıştırırken Schiaparelli'nin heykelsi formlarla kırmızı halıyı yeniden tanımlama iddiasını net biçimde ortaya koydu.





CHASE INFINITI

Haftanın en cesur moda risklerinden biri ise yükselen stil figürü Chase Infiniti'den geldi. Louis Vuitton imzalı hacimli, metalik siyah tasarım; hareket, yapı ve dramatik siluet arasında kusursuz bir denge kuruyordu. Infiniti, görünümün arkasındaki yaratıcı süreci stilistleri Wayman Bannerman ve Micah McDonald ile kurduğu güven ilişkisiyle tanımlayarak, kırmızı halının bir deney alanı olduğunun altını çizdi.





MILEY CYRUS

Miley Cyrus, Saint Laurent'in keskin çizgileriyle Tiffany & Co. mücevherlerinin klasik ihtişamını bir araya getirerek rock tavrı ile eski Hollywood ışıltısı arasında dengeli bir kontrast kurdu. Bu eşleşme, markaların farklı dönem kodlarını tek bir beden üzerinde buluşturma gücünü gösterdi.





SELENA GOMEZ

Selena Gomez, Hollywood'un altın çağını referans alan bir siluetle, siyah kadife özel dikim Chanel elbisesi içinde klasik glamour'ın en rafine hâlini sundu. Beyaz, tüylü kayık yaka detayıyla tamamlanan görünüm, minimal ama etkisi yüksek bir zarafet anlayışını yansıtıyordu.





GEORGE CLOONEY

Erkek stili, özellikle de olgun erkek stili dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri kesinlikle George Clooney. Golden Globes'ta Emporio Armani de ünlü oyuncunun bu iddiasını arkasına alarak yeni erkek koleksiyonunu tanıtmış oldu. Ve Old Hollywood geleneğini neredeyse kusursuz bir şekilde yeniden canlandırdı. Net kesimli smokini, Giorgio Armani'nin kırmızı halıya kazandırdığı zamansız maskülenliğin yaşayan bir referansı gibiydi.





JENNA ORTEGA

Jenna Ortega, gecenin en güçlü moda anlarından birine imza atarak Dilara Fındıkoğlu imzalı siyah bir elbise ile göründü. Püskül detaylı omuzlar ve yoğun işçilikli boncuklarla bezeli tasarım, Ortega'nın sıkça benimsediği gotik-romantik estetiği sofistike bir seviyeye taşıdı ve genç kuşağın kırmızı halıdaki karanlık zarafet anlayışını net biçimde özetledi.





PAMELA ANDERSON

Pamela Anderson ise gecede alışılmış kırmızı halı ihtişamının dışında, sade ama çarpıcı bir duruş sergiledi. Yeni buz platin sarısı saçlarını zamansız bir French twist ile taşıyan Anderson, imzası hâline gelen makyajsız güzellik yaklaşımını sürdürdü. Kendisi tarafından stilize edilen beyaz Ferragamo bluz ve etekten oluşan görünüm, Pandora için özel hazırlanan laboratuvar üretimi pırlantalarla tamamlandı. Katmanlı kolyeler ve çoklu tenis bilezikler, bu minimal görünümü sessiz ama iddialı bir lüks çizgisine taşıdı.



AMANDA SEYFRIED

Minimal tonların hakim olduğu gecede, Amanda Seyfried beyazlar arasından sıyrılarak Atelier Versace imzalı straplez elbisesiyle adeta görsel bir kırılma yarattı. Drapenin ustaca kullanımı, Seyfried'in görünümünü gecenin en romantik ama aynı zamanda en güçlü couture anlarından birine dönüştürdü.





YONCA VE PAPATYALAR

Jonathan Anderson'ın Dior'daki ilk kadın giyim koleksiyonu geçtiğimiz günlerde resmen görücüye çıktı. Markanın satışa sunduğu parçalar, 2026'ya modada yeni bir sayfa açıldığının güçlü bir işareti. Anderson, kendine özgü sanatsal ve zaman zaman oyunbaz estetik anlayışını Dior'un köklü mirasıyla ustalıkla buluşturuyor. Tasarımcının imzası haline gelen fiyonklar, yonca ve papatya motifleri ile edebiyattan ilham alan detaylar, bu ilk alışverişe açılan seçkide öne çıkıyor.

SAKURA ÇİÇEĞİ KOKUSU

Lüks parfüm dünyası Japonya'dan ilham almayı sürdürüyor. Niş parfüm evi Killian'ın kurucusu ve kreatif direktörü Kilian Hennessy, kısa süre önce Japonya yolculuğundan ve sakura çiçeklerinin zarif güzelliğinden ilham alarak bir parfüm tasarladı. Her Majesty ismini verdiği parfüm, bu estetik deneyimi özgün bir koku yorumuna dönüştürüyor. Parfümör Caroline Dumur ile iş birliğiyle yaratılan bu koku, bir seyahatin ilham verdiği en güzel örneklerden.