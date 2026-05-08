‘Kitabımda mutlaka aşk olurdu’

Sosyal medyada Mahsun Usta adıyla tanınan Mahsun Gökçur, önceki akşam Yeşilköy'de 'Mahkum' adlı kitabını okurları ile buluşturdu. Kitabında Muş'un köylerinden İstanbul'un ışıltılı hayatına uzanan hikayesini anlatan Mahsun Gökçur'u Orhan Gencebay, Demet Şener ve Tanju Çolak yalnız bırakmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçur, "Bu kitabı inanıp da başaramayanlar için yazdık. Umarım birilerine umut oluruz" dedi.

'AŞKSIZ OLMUYOR'

Etkinliğe katılan Demet Şener, "Hayatınız bir roman olsaydı ne tür olurdu?" sorusuna, "Kitabın içinde aşk kesin olurdu. Aşk hayatın çok güzel bir olgusu. Aşksız olmuyor" diye yanıt verdi.