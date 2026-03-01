‘Kitap okumayı teşvik edebilirsem ne mutlu bana’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün bir arkadaşıyla Bebek'teydi. Edebiyatı gündelik hayatın içine taşıyan yeni podcast projesi 'The Original Roots' ile dinleyiciyle buluşturacak olan Turanlı, Bebek'te gerçekleşen ekip toplantısının ardından basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin "Aslı Hanım, mekanda otururken çok ciddi görünüyordunuz?" sorusuna gülümseyerek, "Bu iş ciddiymiş, sorumluluğu büyükmüş" diyerek takıldı. Yeni projesi hakkında da konuşan Turanlı "Podcast'imiz dijital platformlarda yayında olacak. Bu projede kitapları raflardan indirip hayatın tam ortasına koymak istedim. Daha derin, daha dürüst sohbetlere ihtiyacımız var. İnsanları kitap okumaya teşvik edebilirsem ne mutlu bana" dedi.