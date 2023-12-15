Kız bebek sevinci

Dizisetinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri yönündeki haberleri doğrulamıştı. İkili, son olarak sosyal medya sayfalarından bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Pembe balonlarla ve köpekleriyle birlikte poz veren ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" dedi. Oktay ise paylaşıma "Eşim, kızım ve oğlum... Benim güzel ailem. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun" notunu düştü.