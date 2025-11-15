Kızı ona çok iyi baktı

Sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Abacı, kızını ziyaret etmek için gittiği New York'ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek Abacı'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için süreci başlattı. Sanatçının naaşı Washington'daki Diyanet Merkezi'ne götürüldü. İişlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul'a nakledilecek. Öte yandan sanatçının geride dev bir miras bıraktığına dair haberleri ise yakınları yalanladı. Menajeri "10 yıldır zaten çalışmıyordu. Büyük bir serveti yoktu. Hayatta her şeyi kızı ve torunuydu. Onlarla Amerika'da yaşadığı dev ev için büyük harcama yaptı ama serveti büyük değildi" dedi.Sanatçının dostları Abacı'nın kızı ve torunuyla yaşamak için ABD'ye yerleştiğini, oturacakları ev için emek verdiğini söyleyip "Rahmetli orada huzurluydu. Kızı ona çok iyi bakıyordu. Torunu ise onun yaşam kaynağıydı" dedi.Türk sanat müziğinin büyük ustası için düzenlenecek veda programı belli oldu. Abacı için 17 Kasım pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. Sanatçının naaşı ertesi gün Ankara'ya götürülerek babasının yanına defnedilecek. Abacı, babası ünlü boksör Oktay Bey'i kaybettiğinde henüz 1.5 yaşındaydı. Babasız büyüyen sanatçı, o eksikliği hiçbir zaman unutmadı.