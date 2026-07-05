Haberler Günaydın Haberleri Klibini cep telefonuyla çekti
Giriş Tarihi: 5.07.2026

Klibini cep telefonuyla çekti

Klibini cep telefonuyla çekti
  • ABONE OL
Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 'Kral Olsan', cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözleri Sezgi Erciyas'a, müziği Sezgi Erciyas ve Hülya Avşar'a ait olan şarkının düzenlemesini Bahattin Ekinci üstlendi. Ayvalık'ta çekilen klibin yönetmenliğini Hülya Avşar yaparken, kamera kullanımını Melike Avşar üstlendi. Tamamı cep telefonuyla çekilen klip, sinematik atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekti. Klip, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. En çok paylaşılan yorumlardan biri ise şu oldu: "Bir cep telefonu, bir Hülya Avşar vizyonu... Gerisi yaratıcılık. 'Kral Olsan', büyük işlerin ekipmanla değil; vizyon, cesaret ve yaratıcı bakış açısıyla ortaya çıktığını bir kez daha gösteriyor."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#HÜLYA AVŞAR #AYVALIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Klibini cep telefonuyla çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA