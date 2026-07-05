Klibini cep telefonuyla çekti

Hülya Avşar
'ın yeni şarkısı 'Kral Olsan', cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözleri Sezgi Erciyas'a, müziği Sezgi Erciyas ve Hülya Avşar'a ait olan şarkının düzenlemesini Bahattin Ekinci üstlendi. Ayvalık
'ta çekilen klibin yönetmenliğini Hülya Avşar yaparken, kamera kullanımını Melike Avşar üstlendi. Tamamı cep telefonuyla çekilen klip, sinematik atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekti. Klip, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. En çok paylaşılan yorumlardan biri ise şu oldu: "Bir cep telefonu, bir Hülya Avşar vizyonu... Gerisi yaratıcılık. 'Kral Olsan', büyük işlerin ekipmanla değil; vizyon, cesaret ve yaratıcı bakış açısıyla ortaya çıktığını bir kez daha gösteriyor."