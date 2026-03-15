Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, kariyerinin perde arkasını anlattı. 'Arda Boyları' türküsüyle büyük bir çıkış yapan sanatçı, "Hakikaten programın adı gibi film gibi bir hayat benimki. Mutsuz bir çocuktum ve bu türküyü küçükken kendi kendime çok söylerdim. Albüm yapacağım zaman da en sevdiğim türkülerimi söyledim. Annesiz babasız olduğumuz için yatılı okuldaki arkadaşlarımla hepimizin şarkısıydı bu" dedi. Sanat yolculuğunun başındaki hayallerini de paylaşan Tutkun, "Ben oyuncu, komedyen olmak istiyordum. Tiyatro bölümünün konservatuvar sınavlarına girdiğimde orada da hocalarım bana sesimin çok güzel olduğunu söylediler. Bana eşim de 'Şükriye senin sesin çok güzel türkü söylemelisin' dedi ve beni konservatuvara yönlendirdi" diye konuştu.