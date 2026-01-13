Konser sonrası Filistin sergisini gezdiler

Filistinli üç kardeşin kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, konser için geldikleri İstanbul'da Kalyon Kültür'deki Kalanlar Filistin sergisini ziyaret etti.

SERGİ 30 MART'A KADAR AÇIK

Dört nesildir süren udi geleneğini sürdüren müzisyen kardeşler Samir, Wissam ve Adnan Joubran, konser sonrası soluğu Kalyon Kültür Merkezi'nde aldı. Emine Karabulut ve Enes Hakan Tokyay'ın küratörlüğünü yaptığı, 'Hanzala'dan Kalanlar', 'Labirentten Kalanlar', 'Kalanlar Sadece İsimler Kalıyor', 'Kalanların Ardında:

Sadece İsimler Değişiyor', 'Gazze'de Açlık Bir Ressamın Tuvaline Dönüştü ve Soykırım: Açlığın Sessiz Biçimi' ve 'Eğitimden Kalanlar' isimli 6 farklı bölümden oluşan sergi, sanatçıları derinden etkiledi. Filistin'deki zulmü sanat, hafıza ve tanıklık üzerinden ele alan sergi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açıldı. Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze'deki yıkımın içinden doğan direnişi sanatın diliyle görünür kılmayı amaçlayan sergi, 30 Mart'a kadar açık.