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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Konserlere hız kesmeden devam

Konserlere hız kesmeden devam
Geçtiğimiz akşam Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda sahne alan Rubato Grubu, bütün rezervasyonları bitirerek sold out yaptı. Kendilerini dinlemeyen gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren başarılı grubun solisti Özer Arkun "Bizlere gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Şarkılarımızı sizlerle birlikte söylemek bizim için çok değerli" diyerek hayranlarına teşekkür etti. Konserlerine tüm hızıyla devam eden grup, 26 Temmuz'da Avşa Adası'nda hayranlarıyla buluşacak.
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Konserlere hız kesmeden devam
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