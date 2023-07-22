Konserlere hız kesmeden devam

Geçtiğimiz akşam Bodrum Türkbükü'ndebir mekandasahne alan RubatoGrubu, bütün rezervasyonlarıbitirerek soldout yaptı. Kendilerinidinlemeyen gelenmüzikseverlerle birlikteşarkılarını hep birağızdan seslendirenbaşarılı grubun solistiÖzer Arkun "Bizleregösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayıçok teşekkür ederiz. Şarkılarımızı sizlerlebirlikte söylemek bizim için çokdeğerli" diyerek hayranlarına teşekküretti. Konserlerine tüm hızıyla devameden grup, 26 Temmuz'da Avşa Adası'ndahayranlarıyla buluşacak.