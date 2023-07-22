Konserlere hız kesmeden devam

Geçtiğimiz akşam Bodrum Türkbükü'nde
bir mekanda
sahne alan Rubato
Grubu, bütün rezervasyonları
bitirerek sold
out yaptı. Kendilerini
dinlemeyen gelen
müzikseverlerle birlikte
şarkılarını hep bir
ağızdan seslendiren
başarılı grubun solisti
Özer Arkun "Bizlere
gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı
çok teşekkür ederiz. Şarkılarımızı sizlerle
birlikte söylemek bizim için çok
değerli" diyerek hayranlarına teşekkür
etti. Konserlerine tüm hızıyla devam
eden grup, 26 Temmuz'da Avşa Adası'nda
hayranlarıyla buluşacak.