Koray Avcı dikiş öğrendi

Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Avcı, "Sahne yapmak ve bol bol şarkı söylemek istiyorum. Kıbrıs bizim için önemli... En uzun sahne yapan benim. 2.5 saat sahnede kalıyorum" dedi. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Eski kıyafetleri değerlendiriyoruz. Devir daim yapıyoruz. 6-7 yedi gardırop kıyafet var. Artık ayakkabıyı aynı giyiyorum. Kıyafetleri yeniliyoruz. Dikiş makinesi eğitimi aldım. Kalıp çıkartabiliyorum. Gömleği kesip yeniden yapabiliyorum. Kilo aldıysam büyütebiliyorum" diye konuştu.