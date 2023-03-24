Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca konuştu

Engin Öztürk'ün olaylı gecesi! Öztürk önceki gece Etiler'de iki kadın arkadaşıyla görüntülenince kaçmaya çalıştı. Aracın arkasında oturan ve yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlardan birinin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, diğer ismin de Esra Ruşan olduğu öğrenildi. Muhabirlerle köşe kapmaca oynayan Öztürk, '"Arkadaşlar neden takip ediyorsunuz? Bayanlar dediğin, bir tanesi çok yakın arkadaşım. Diğeride yakın bir arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum" diye açıklama yaptı.