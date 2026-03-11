‘Kostümü çıkardığımda Gülsim oluyorum

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Oyuncu Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ali, "Oynadığınız role kendinizi kaptırır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben kaptırmıyorum ama bazı oyuncu arkadaşlarım var böyle. Daha yeni uyardım birisini. 'Sen çok fazla inanma oynadığın karaktere' dedim. Mafya ya da tarihi bir karakteri falan canlandıranlar çok içine giriyorlar rolün. Ben onlardan değilim. Kostümü çıkardığımız an bitiyor. Ben üstümdekini çıkarıp pijamamı giydiğimde bile bambaşka bir Gülsim oluyorum."