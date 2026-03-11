Haberler Günaydın Haberleri ‘Kostümü çıkardığımda Gülsim oluyorum
Giriş Tarihi: 11.03.2026

Oyuncu Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ali, "Oynadığınız role kendinizi kaptırır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben kaptırmıyorum ama bazı oyuncu arkadaşlarım var böyle. Daha yeni uyardım birisini. 'Sen çok fazla inanma oynadığın karaktere' dedim. Mafya ya da tarihi bir karakteri falan canlandıranlar çok içine giriyorlar rolün. Ben onlardan değilim. Kostümü çıkardığımız an bitiyor. Ben üstümdekini çıkarıp pijamamı giydiğimde bile bambaşka bir Gülsim oluyorum."

