Köy okullarına kütüphane kuracak

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi gazetecilerle konuşan şarkıcı, köy okullarına kütüphane yapma projesinden bahsetti: "Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum, bazı yerlerde kitaba kolay ulaşılabiliyor, bazı yerlerde ulaşılamıyor. Bakanlıkla iletişime geçip "Böyle bir projem var" dediğimde kabul ettiler. Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz." Son dönemde çok formda göründüğü kendisine hatırlatılan Özbey, "Evet; bu ara herkes aynı şeyi, biraz zayıfladığımı söylüyorlar. Yemedim bu ara, bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. O yüzden hani zaman zaman alıyoruz, zaman zaman veriyoruz. Kilodur bu; alınır, verilir."