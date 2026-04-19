Kucağında oğluyla merdivenden düştü

Yasemin Şefkatli Tatlıses, bu kez yaşadığı talihsiz kazayla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasıyla dikkat çeken Tatlıses ailesi, kısa süre içinde bir kez daha gündeme geldi.

Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Ayel kucağındayken evinin merdivenlerinden kayarak düştüğünü açıkladı. Düşme sırasında küçük Ayel'in karnından yaralandığını belirten Yasemin Tatlıses, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Paylaşımında yaşadıkları korku dolu anları anlatan Yasemin Tatlıses, şu an hem kendisinin hem de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.