Kullandığım ılaçlar yüzünden düğünü kaçırdım!

Serdar Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğününe katılmamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Erbil'in nikah şahidi olması beklenen Ortaç, o gün yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı."Kırgınlık mı var?" sorusuna net bir şekilde karşılık veren sanatçı, "Kırgınlık yok. Uyumuşum, hastayım. Benim kullandığım 12 farklı ilaç var. Onları içince ayakta kalmak mümkün değil. Sen içsen tuvalete bile gidemezsin" sözleriyle durumu özetledi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ilaç tedavisi gören Ortaç, bu sebeple zaman zaman yorgunluk yaşadığını belirterek "Cenazeyi de kaçırabilirdim, Allah korusun. Her şeyi kaçırabilirdim" diyerek ilaçların etkisini vurguladı.