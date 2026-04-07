‘Kültür Yolu’ 25 Nisan’da başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde geri sayım başladı. Festival, 25 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa'da başlayacak, 15 Kasım 2026'da Adana'da sona erecek. Yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonu, bu yıl 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini daha da güçlendirecek. Bakan Ersoy, 2021 yılında 80 mekânda ve 2.000'in üzerinde sanatçıyla başlayan festivalin bugün uluslararası bir kültür markasına dönüştüğünü belirtti. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlayan ve her yıl büyüyerek Türkiye geneline yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında 26 şehirde gerçekleştirilecek. Ersoy, 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılımıyla festivalin 32 şehre ulaşacağını ifade etti.

"EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR"

"Artık insanlar sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ediyorlar" diyen Bakan Ersoy, kültür ve sanat faaliyetlerinin bakanlığın asli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Bakan Ersoy, festivalin ekonomik etkisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "9 gün boyunca düzenlediğimiz etkinliklerin şehir ekonomisine büyük katkısı var. Esnafımız bu sürede neredeyse 3 aylık iş yapıyor. Hem yerel halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde illerimizin ekonomisi ciddi şekilde canlanıyor. Hem festivale katılanlar hem il dışından etkinlikleri izlemek için gelenler adeta ilin ekonomisine can suyu oluyor."

GASTRONOMİ: KÜLTÜRÜN LEZZETLE BULUŞTUĞU NOKTA



FESTİVAL kapsamında şehirlerin gastronomi değerleri de ön plana çıkacak. Yerel mutfakların özgün lezzetleri, gastronomi etkinlikleri ve deneyim alanlarıyla ziyaretçilere sunulacak. Şeflerin katılımıyla gerçekleşecek atölyeler, tadım etkinlikleri ve yöresel ürün buluşmaları sayesinde Türkiye'nin mutfak kültürü daha geniş kitlelere tanıtılacak. Ayrıca her şehir için bir "şehir şefi" belirlenerek, yerel gastronominin temsil gücü artırılacak.