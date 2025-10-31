Kuruluş Orhan izleyiciyi ekrana kilitledi!

Toyda sesler yükseldi, komuta değişti!

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan atv'deki ekran yolculuğuna nefesleri kesen bir bölümle başladı. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da aynı anda yayınlanan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrol oynadığı dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada zirvede yer alan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye gündeminde üçüncü sırada ve dünya gündeminde yer aldı. 'Kuruluş Orhan'ın ilk bölümünde; Bursa'yı yakıp yıkmadan alma planlarına Beyleri ikna etmeye çalışan Orhan Bey, Bursa Kalesinde, Bizanslı Komutan Flavius'un tuzağına düştü. Osman Bey durumun nedenlerini dinlemek için tüm beyleri toya çağırdı. Şahinşah Bey komutanın değişmesi gerektiğini ifade etti.