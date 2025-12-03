Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahneler ekrana geldi. Alplarıyla birlikte İznik Tekfuru'yla yaptığı görüşmeden dönen Orhan Bey, yolda duyduğu seslerin peşine düştü. Seslerin geldiği yerde zikir eden dervişleri gören Orhan Bey, onların yanına oturdu.

"SEN ZAFERLER KAZANDIKÇA..."

Derviş, gönül dünyasına dair anlamlı nasihatlerde bulundu: "Sen zaferler kazandıkça, sen nizam kurdukça o daha da şiddetli taarruza geçecektir. Haset, kıskançlık, kibir ve şehvet onun emrinde. Şeytan, zalim düşmanın veremediği zararı vermek ister. O yüzden gönül dünyamızda sağlam kaleler inşa etmeliyiz. Bey, öyle bir nizam kurmalı ki şeytanın o diyarın kapısından dahi içeri girmeye cesareti bile olmasın." diyerek sürdüren dervişe, Orhan Bey 'Nasıl?' diye sordu.



"HAKİKATİ HATIRLAYACAK, DOĞRULUĞU GÖRECEK"



Derviş, "Ahali sana baktıkça hakikati hatırlayacak, doğruluğu görecek." sözleriyle yanıt verdi. Sohbetin sonunda derviş, "Rabbim seni ve neslini cümle cihana sultan eylesin" diyerek Orhan Bey'e dua etti.

Bu sahne, izleyicilerden büyük beğeni toplarken sosyal medyada kullanıcılar "sahnenin maneviyatı seviyesi çok etkileyiciydi" yorumlarında bulundu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan altıncı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.