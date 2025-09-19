‘Kuruluş Orhan’dan okuma provası

atv'nin yeni hikâyesi, güçlü kadrosu ve yeni dünyasıyla daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi olan 'Kuruluş Orhan' yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

'NEFESLERİ KESECEĞİZ'

Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kuruluş Orhan Ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan, yeni hikâyemiz, yeni dünyamız ve değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" diyerek diziyi kısa süre sonra izleyicileriyle buluşturacakları müjdesini verdi.

Okuma provasında dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun dışında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal bulundu.