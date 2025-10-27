Kuruluş Orhan’ın 3 oyuncusu konuştu: ’Kostümden mekana kadar büyüleyici bir setteyiz’

Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.Dizide Kara Halil karakterine hayat verecek olan Can Atak, 'Kuruluş Orhan'la ilgili "Çok usta isimlerle beraberiz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Kara Halil; hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam. Her şeyin çok gerçekçi olduğu bir setin içindeyiz. Heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi."Dizide Orhan Bey'in kız kardeşi 'Halime' karakterine hayat verecek Sena Mercan, "Oynarken öğrenebileceğim isimlerle birlikteyim. Kostümden mekana her şey çok büyüleyici. Rolüm; çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir karakter" dedi.Dizide Avcı Bey'i canlandıracak olan Tevfik Erman ise "Çok değerli isimlerle bir aradayız. Hayal dünyasında gibiyim" diye konuştu. Dizide canlandıracağı karakteri ise "Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey" sözleriyle anlattı. Ünlü oyuncu "Tarihimizin güzel bir dönemini en güzel bir şekilde izleyicimizle paylaşacağız" dedi.