Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’dan açıklamalar! “İlk valide sultan karakterini canlandırmak heyecan verici”

Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.

"Malhun Hatun Bütün Kadınların Örnek Alacağı Bir Karakter"

Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan Malhun Hatun karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Bennu yıldırımlar rolü için "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım." açıklamasıyla sözlerini sürdürürken karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.

"İlk Defa Koyun Sağdım"

Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti. Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktararak "ilk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!