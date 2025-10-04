Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! “Osman Bey rolünü mutlulukla kabul ettim”
Giriş Tarihi: 4.10.2025 10:46 Son Güncelleme: 4.10.2025 11:17

Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! “Osman Bey rolünü mutlulukla kabul ettim”

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Bir yandan da Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları gelmeye devam ediyor. Türk sanat camiasının duayen ismi Cihan Ünal geçmişe, bugüne, diziye ve canlandıracağı karaktere ilişkin Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! Osman Bey rolünü mutlulukla kabul ettim

Dizide "Osman Bey" karakterine hayat verecek olan usta sanatçı Cihan Ünal, karaktere ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.

"Osman Bey Milletini Koruyan Kollayan Onurlu Bir Devlet Adamıydı"

Dizide Orhan Bey'in babası ve beyliğin başı Osman Bey karakterini canlandıracak olan duayen oyuncu Cihan Ünal, "Osman Bey'in en büyük özelliği iyi bir devlet adamı olmasıydı" derken bu rolün teklifini mutlulukla kabul ettim açıklamasıyla sözlerine devam etti.

Geçmişle Bugün Kıyası

"Zengin Ve Şaşalı Bir Dekorla Karşılaştım"

Geçmiş projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan usta oyuncu Cihan Ünal, bugünün teknik ve imkan kapasitesinin yanı sıra dekor ve aksesuarı da son derece zengin ve şaşalı buldum açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! “Osman Bey rolünü mutlulukla kabul ettim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz