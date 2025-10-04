Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! “Osman Bey rolünü mutlulukla kabul ettim”

Dizide "Osman Bey" karakterine hayat verecek olan usta sanatçı Cihan Ünal, karaktere ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.

"Osman Bey Milletini Koruyan Kollayan Onurlu Bir Devlet Adamıydı"

Dizide Orhan Bey'in babası ve beyliğin başı Osman Bey karakterini canlandıracak olan duayen oyuncu Cihan Ünal, "Osman Bey'in en büyük özelliği iyi bir devlet adamı olmasıydı" derken bu rolün teklifini mutlulukla kabul ettim açıklamasıyla sözlerine devam etti.

Geçmişle Bugün Kıyası

"Zengin Ve Şaşalı Bir Dekorla Karşılaştım"

Geçmiş projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan usta oyuncu Cihan Ünal, bugünün teknik ve imkan kapasitesinin yanı sıra dekor ve aksesuarı da son derece zengin ve şaşalı buldum açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!