Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

109.Bölüm:

OSMAN BEY SULTAN ALAEDDİN İLE KARŞI KARŞIYA

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar.