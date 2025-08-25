Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş'a bir transfer daha! Bennu Yıldırımlar oyuncu kadrosuna katıldı!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 11:23 Son Güncelleme: 25.8.2025 11:56

Kuruluş'a bir transfer daha! Bennu Yıldırımlar oyuncu kadrosuna katıldı!

atv’nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşacak. Yeni dönem hazırlıkları devam eden Kuruluş dizisi oyuncu kadrosuna başarılı bir ismi daha ekledi.

Kuruluş’a bir transfer daha! Bennu Yıldırımlar oyuncu kadrosuna katıldı!

Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, Kuruluş dizisi yeni dönem kadrosunda!

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan 'Kuruluş Dizisi'nin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Bennu Yıldırımlar oldu. Deneyimli oyuncunun tarihi atmosfer içinde, nasıl bir karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği, Kuruluş dizisi güçlü oyuncu kadrosu, yeni hikaye ve dünyası, tarihi atmosferi ve sürükleyici anlatımıyla atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş'a bir transfer daha! Bennu Yıldırımlar oyuncu kadrosuna katıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz