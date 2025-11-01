Kütahya ve Yalova’da 29 Ekim Coşkusu

ROCK müziğin güçlü sesi Fatma Turgut, Cumhuriyet'in 102. yılını binlerce gençle birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Sanatçı, 29 Ekim'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserle ilçede son 14 yılın seyirci rekorunu kırdı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu ertesi gün de sürdü. 30 Ekim'de Yalova meydanında sahne alan Turgut, her yaştan on binlerce dinleyiciyle birlikte Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Turgut, sahnede yaptığı konuşmada "Atatürk'ün de dediği gibi, bütün ümidimiz gençliktedir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle büyük alkış aldı.