‘Kutsal değil kıymetli bir iş yapıyoruz’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti, Karaköy'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan ikiliden Güner, "Evde kim daha erken hazırlanır?" sorusuna, "Planlıyımdır, bir gece önceden düşünürüm her şeyi" yanıtını verdi. Kılıç ise "Ben süslüyüm, bir saatte hazır olabilirim" diyerek güldü. Güner, oyunculukla ilgili de samimi açıklamalar yaptı: "Oyunculukta son dönemde performanstan çok güzellik- yakışıklılık konuşuluyor. Oyunculuk modellik değil. Hikaye anlatıcıyız. Kutsal bir iş yapmıyoruz ama kıymetli bir iş yapıyoruz. "