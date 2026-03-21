‘Lele Canım’a yenı̇ nefes

Usta sanatçı Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 3' albümü, güçlü yorumcularla dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Albümün dikkat çeken eserlerinden 'Lele Canım'; Burak Akagün'ün yorumu ve Fatih Doğaner düzenlemesiyle yeniden hayat buluyor. '90'larda İbrahim Tatlıses'in sesiyle hafızalara kazınan eser, halk müziği ezgilerinin samimiyetini modern prodüksiyonla buluşturarak zamansız kimliğini koruyor. Akagün'ün enerjik yorumu, şarkının nostaljik ruhunu günümüz dinleyicisiyle yeniden buluşturuyor.