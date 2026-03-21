Haberler Günaydın Haberleri ‘Lele Canım’a yenı̇ nefes
Giriş Tarihi: 21.03.2026

‘Lele Canım’a yenı̇ nefes

‘Lele Canım’a yenı̇ nefes
Usta sanatçı Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 3' albümü, güçlü yorumcularla dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Albümün dikkat çeken eserlerinden 'Lele Canım'; Burak Akagün'ün yorumu ve Fatih Doğaner düzenlemesiyle yeniden hayat buluyor. '90'larda İbrahim Tatlıses'in sesiyle hafızalara kazınan eser, halk müziği ezgilerinin samimiyetini modern prodüksiyonla buluşturarak zamansız kimliğini koruyor. Akagün'ün enerjik yorumu, şarkının nostaljik ruhunu günümüz dinleyicisiyle yeniden buluşturuyor.

‘Lele Canım’a yenı̇ nefes
