Lise arkadaşına aşık oldu!

Oyuncu Helin Kandemir ile aşk yaşayıp sonra ayrılan Celal Can Algül, önceki akşam Cihangir'de bir mekân çıkışı görüntülendi. Yeni sevgilisiyle el ele yakalanan Algül, yeni aşkının lise arkadaşı olduğunu belirtti. Algül, doktor olduğu ve adının Yağmur Gedik olduğu öğrenilen sevgilisiyle ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Arkadaşımızın doğum günü yemeğine katılmıştı, beni heyecanlandıran insanı sonunda buldum. Çok mutluyuz, her şey yolunda. Zaten birbirimizi tanıyorduk, lise döneminden arkadaştık."